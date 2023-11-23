"Розвів" на 180 000 доларів: легенда NBA зекономив на приятелеві серйозну суму грошей

Пол Пірс уникнув виплати серйозного покерного боргу, скориставшись лояльністю місцевих законів. Щоправда, репутацію колишній баскетболіст собі зіпсував раз і назавжди.

Більше року тривали судові засідання у справі легенди Бостон Селтікс, чемпіона NBA 2008 року, Пола Пірса. Усе через покерні походеньки американця.

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Після виходу на спортивну пенсію Пола Пірса частенько можна було побачити за покерним столом. Він грав на престижних живих серіях і долучався до покерних шоу, не цурався і посиденьок за лаштунками в компанії друзів та знайомих. Якось зірку запросив на домашню гру товариш Стівен Кармон. Грали дорого, а запасу готівки Пірс із собою не мав.



Пол Пірс грає в покер / Фото reddit.com

Господар покерних кеш-баталій відомому гостю не відмовив і спочатку дав у борг 150 000 доларів, згодом докинув на хрестик ще 40 000. За словами позивача, а саме Кармон подав у суд на зірку, Пірс повернув йому лише 10 000 баксів і далі справа не пішла. Хто не знав, впродовж кар’єри в NBA Пол заробив орієнтовно 200 мільйонів, тож про причини такого відвертого свинства залишається леше здогадуватись.



Пол Пірс / Фото Boston Celtics

Як би там не було, своїх 180 000 доларів Стівен Кармон вже і не побачить. За законами Каліфорнії, стягнення боргів за азартні ігри не передбачене. А саме так трактував суд нічні покерні посиденьки Пірса і компанії. Адже гра відбувалась на приватній території за зачиненими дверима. Зрештою, і позивач від усіх претензії відмовився.