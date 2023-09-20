В 2024 году выпустят коллекционные карточки с самыми популярными покеристами мира

Leaf Trading Cards и Poker Royalty в следующем году собираются создать уникальные коллекционные покерные карточки. На них будут изображены самые известные личности из мира покера.

Компания Leaf Trading Cards, основанная в 2010 году, создает уникальные спортивные предметы для коллекционирования. В 2012 году они выпустили более 200 карточек с покерными игроками. Приобрести одну из них с Филом Хельмутом и Хаком Сидом можно и сейчас на eBay.

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Поскольку с тех пор появилось достаточно много звезд в мире покера, свежая коллекция от Leaf Trading Cards может стать очень популярной. В ней будет и действующий чемпион мира, победитель WSOP Main Event Даниэль Вейнман.

Подумать только, что у меня будет своя коллекционная карточка. Помню, как много лет назад я видел карточки с Филом Хельмутом, Даниэлем Негреану и Томом Дваном. Мне очень приятно, что теперь кто-то получит карточку и с моим автографом, – сказал Вейнман.

Среди ярых коллекционеров немало покерных игроков. Например, в прошлом году Джаред Блезник предлагал 1 000 000 долларов за карту Triple Logoman с Леброном Джеймсом. Среди других известных покеристов-коллекционеров Джо Стэплтон, Том Марчезе и Джон Тернер.

Коллекционная карточка 2012 года с Хельмутом и Сидом / Фото PokerNews