У 2024 році випустять колекційні картки з найпопулярнішими покеристами світу

Leaf Trading Cards та Poker Royalty наступного року збираються створити унікальні колекційні покерні картки. На них будуть зображені найвідоміші особистості зі світу покеру.

Компанія Leaf Trading Cards, що заснована у 2010 році, створює унікальні спортивні предмети для колекціонування. У 2012 році вони випустили понад 200 карток із покерними знаменитостями. Придбати одну з них із Філом Хельмутом та Хаком Сідом можна й зараз на eBay.

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Оскільки з того часу з'явилося багато нових зірок у світі покеру, свіжа колекція від Leaf може стати дуже популярною. У ній точно буде новоспечений чемпіон світу, переможець WSOP Main Event Даніель Вайнман, який у захваті від ідеї Leaf Trading Cards.

Подумати лише, що я матиму свою колекційну картку. Пам'ятаю, як багато років тому я бачив картки з Філом Хельмутом, Даніелем Негреану і Томом Дваном. Мені дуже приємно, що тепер хтось отримає картку й з моїм автографом, – сказав Вейнман.

Серед затятих колекціонерів чимало покерних гравців. Наприклад, торік Джаред Блезнік пропонував 1 000 000 доларів за картку Triple Logoman з Леброном Джеймсом. Серед інших покеристів колекціонуванням займаються Джо Степлтон, Том Марчезе і Джон Тернер.

Колекційна картка з Хельмутом і Сідом 2012 року / Фото PokerNews