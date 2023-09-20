Джошуа МакКалли играет в онлайне под ником "jsmackers". На серии OSS XL он выиграл событие $215 PKO $300K Gtd, а затем выиграл турнир $630 Lunch High Roller $150K Gtd. Суммарно он заработал более 84 000 долларов призовых.

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Джошуа МакКалли – интерес не только своими победами в покере. Неоднократно он высказывался публично о необходимости защиты онлайн-покера в легальном поле Австралии. Несколько лет назад он даже писал письмо в Парламент, где подробно рассказал о том, почему считает покер важной игрой.

Покер – это не просто увлекательная игра, но и место встречи людей из разных сфер. За экраном компьютера вы можете стать частью одного сообщества, не зависимо от состояния здоровья и должности на работе. Вы получаете возможность развлечься, заработать и найти новых друзей, – написал МакКалли.

По мнению Джошуа МакКалли, хотя покер и имеет негативные последствия для отдельного человека, но в целом общество получает от него гораздо больше пользы. Своим примером он доказывает, что игрой можно зарабатывать, если относиться к делу ответственно.

Джошуа МакКалли считается восходящей звездой в Новой Зеландии. Неоднократно он появлялся за финальными столами популярного хайроллерского онлайн-турнира Super Millions. В последний раз он играл за финалкой 2,5 месяца назад, забрав тогда более 100 000 долларов.