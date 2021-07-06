В Лас-Вегасе одновременно стали миллионерами сразу трое покеристов

В казино Wynn Resort состоялся огромный покерный турнир Wynn Millions. Игроки настолько соскучились по живым соревнованиям, что их не отпугнул даже немалый взнос — 10 тысяч долларов.

Под полторы тысячи входов гарантировали без преувеличения гигантский призовой фонд в размере почти 12,5 миллиона баксов!

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Когда из всего этого огромного поля осталось лишь трио самых стойких, довольно прогнозируемо за столом состоялась сделка: большую часть денег ребята разделили поровну, доигрывали за статус чемпиона и 10% призовых.

Почти сразу после того, как новоиспеченные миллионеры ударили по рукам, Тоби Льюис с чистой совестью завершил борьбу. Британец занял третье место и забрал с собой 1,2 миллиона "зеленых".

Финальный хедз-ап тоже был непродолжительным. Раннер-апом стал игрок из США Клейтон Магуайр, который длительное время лидировал в турнире. Клейтон заработал 1,43 миллиона долларов. Статус чемпиона Wynn Millions оформил другой американец Эндрю Морено. Он получил 1,46 миллиона баксов.