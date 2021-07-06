В Лас-Вегасі одночасно мільйонерами стали відразу троє покеристів

В казино Wynn Resort відбувся величезний покерний турнір Wynn Millions. Гравці настільки скучили за живими змаганнями, що їх не відлякав навіть чималий внесок — 10 тисяч доларів.

Під півтори тисячі входів гарантували без перебільшення гігантський призовий фонд у розмірі майже 12,5 мільйонів баксів!

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Коли з усього цього величезного поля залишилося лише тріо найстійкіших, доволі прогнозовано за столом домовилися про угоду: більшу частину грошей хлопці розділили порівну, догравали за статус чемпіона і 10% призових.

Майже відразу після того, як новоспечені мільйонери вдарили по руках, Тобі Льюїс з чистою совістю завершив боротьбу. Британець посів третє місце і забрав зі собою 1,2 мільйони "зелених".

Фінальний хедз-ап теж був нетривалим. Раннер-апом став гравець зі США Клейтон Магуайр (він тривалий час лідирував) у турнірі. Клейтон заробив 1,43 мільйона доларів. Статус чемпіона Wynn Millions оформив інший американець Ендрю Морено. Він отримав 1,46 мільйона баксів.