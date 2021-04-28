Мекка игорного бизнеса возвращается в большую игру. Уже в конце мая в Лас-Вегасе стартует первая большая "живая" серия после длительной паузы. На кону – 16 миллионов долларов, 10 из них – призовой фонд главного события.

Main Event Wynn Summer Classic будет своеобразным ответом главному событию WSOP, которое в этом году состоится осенью. Бай-ин в турнир также обойдется в 10 тысяч долларов, а баталии за титул продлятся 8 игровых дней – с 25 июня по 2 июля. В распоряжении игроков будут находиться 40 000 фишек, блайнды будут расти каждый час, а впоследствии – каждые 90 минут. В турнире предусмотрен один ре-энтри.

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Для тех, кому не по карману ивент с гарантией 10 миллионов долларов, организаторы предлагают на выбор более 3 десятков турниров с бай-инами от 400 до 3 500 долларов. Не ограничатся на Wynn Summer Classic и самим Холдемом. Среди опций серии – турниры по Пот-Лимит Омахе, Омахе Хай-Лоу, HORSE. В рамках фестиваля, который продлится с 27 мая по 13 июля пройдут также турниры для женщин и пожилых людей.