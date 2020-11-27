В финале главной покерной серии года будут разыграны миллионы призовых и эксклюзивные именные трофеи.

В крупнейшем украинском руме PokerMatch наступил заключительный уикенд эпической серии "Кубок Украины по онлайн-покеру".

Тысячи спортсменов уже увеличили свой банкролл, но теперь у них появилась новая цель, ведь на кону призы сразу двух миллионников и эксклюзивного турнира "Кубок Единства" с бай-ином всего 1 грн! Выходные точно не будут скучными!

Кубки Кропивницкого и Харькова с гарантиями 1 000 000 гривен будут разыграны в субботу и воскресенье в 20:00 по Киеву, но даже они не будут последней возможностью проявить себя в престижном ивенте. Заключительным аккордом серии станет эксклюзивный "Кубок Единства" со стартовым взносом всего в 1 гривну!

Турнир начнется в воскресенье в 20:00 и обещает побить все рекорды по посещаемости, ведь его гарантированный призовой фонд составляет 100 000 гривен!



Стас "shrekpoker91" Галатенко / фото: PokerMatch

Также заключительный уикенд даст возможность выиграть чемпионские трофеи тем игрокам, которые еще не появлялись в списках победителей.

Сейчас именные кубки и медали получили 56 спортсменов, а Стас "shrekpoker91" Галатенко смог сделать это аж трижды! Кроме него в списке мультичемпионов находятся "mozok911" и Мисс PokerMatch 2020 Иванна "ivannessaa" Соя!

Напомним, что триумфаторами титульных турниров серии также становились стримеры и амбассадоры рума, а именно Влад "sidkaaaa", Игорь "netigor" и красавица Ольга "mangusta" Ермольчева.

Кстати, у вас есть шанс увидеть их успехи собственными глазами, ведь все главные события серии пройдут в прямом эфире на Twitch-канале PokerMatch!

Подробную информацию, расписание турниров и список победителей ищите на официальной странице рума.

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