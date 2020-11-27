У фіналі головної покерної серії року будуть розіграні мільйони призових та ексклюзивні іменні трофеї.

У найбільшому українському румі PokerMatch настав заключний вікенд епічної серії "Кубок України з онлайн-покеру".

Тисячі спортсменів уже збільшили свій банкрол, але тепер на кону призи відразу двох мільйонників і ексклюзивного турніру "Кубок Єдності" з бай-іном лише 1 грн! Вихідні точно не будуть нудними!

Кубки Кропивницького та Харкова з гарантіями 1 000 000 гривень відбудуться у суботу та неділю о 20:00 за Києвом, але навіть вони не будуть останньою можливістю проявити себе у дорогому івенті. Заключним акордом серії стане ексклюзивний "Кубок Єдності" зі стартовим внеском усього в 1 гривню!

Турнір почнеться в неділю о 20:00 і обіцяє побити всі рекорди по відвідуваності, адже його гарантований призовий фонд становить 100 000 гривень!



Стас "shrekpoker91" Галатенко / фото: PokerMatch

Також заключний вікенд дасть можливість виграти чемпіонські трофеї тим гравцям, які ще не відзначилися в списках переможців.

Наразі іменні кубки й медалі отримали 56 спортсменів, а Стас "shrekpoker91" Галатенко зміг зробити це аж тричі! Крім нього в списку мультичемпіонів також "mozok911" та Міс PokerMatch 2020 Іванна "ivannessaa" Соя!

Нагадаємо, що тріумфаторами титульних турнірів серії також ставали стрімери й амбасадори руму, а саме Влад "sidkaaaa", Ігор "netigor" і красуня Ольга "mangusta" Єрмольчева.

До речі, у вас є шанс побачити їхні успіхи на власні очі, адже всі головні події серії гратимуться у прямому ефірі на Twitch-каналі PokerMatch!

Детальну інформацію, розклад турнірів і список переможців шукайте на офіційній сторінці руму.

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