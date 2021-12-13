Тремзин прошел солидную дистанцию из 693 входов и сложил оружие на 42 месте, получив неплохой профит – 32 636 долларов призовых.

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А вот каждый из участников финального стола себе уже гарантировал минимум 149 тысяч долларов призовых. Чемпион же получит 7-значную выплату – 1 125 181 долларов. Самые высокие шансы на титул у канадца Джефа Бервика, который до топ-9 успел накопить 114 больших блайндов.

Будет за кого болеть и представителям пост-советского пространства. За финалку зацепился и Артур Мартиросян – 3-й стек, 69 ВВ – и Анатолий Филатов – 4-й стек, 47 ВВ. Интересно, что Мартиросян чудом выстоял в турнире, когда в игре оставалось еще 30 спортсменов. Русский игрок камбэкнул, имея за спиной меньше одного большого блайнда.

Чемпион Super MILLIONS Week Main Event определится во вторник поздно вечером. Борьба за миллион стартует в 20:00 по киевскому времени.