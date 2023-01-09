Кто стал лучшим турнирным игроком 2022 года по Омахе: опубликован рейтинг

Сайт по сбору и анализу покерной статистики SharkScope опубликовал рейтинг лучших специалистов по Омахе. Больше всех в 2022 году в 4-карточной дисциплине выиграл португальский онлайн-регуляр Руи Феррейра.

Чистая прибыль Руи Феррейры в турнирах по Омахе за прошлый год составила более 370 000 долларов. Самый большой приз португалец получил в турнире WSOP Online PLO Championship за 5 000 долларов, где умножил вложенные средства почти в 60 раз (287 000 долларов). Всего же, включая турниры по Холдему, 2022-й год Феррейра закончил с прибылью в 521 000 долларов.

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Вторым по результативности в Омахе стал Гевин Кокрейн с профитом 356 500 долларов. В прошлом году британец активно играл самые дорогие турниры по Омахе, оформив несколько шестизнаков. Итоговый баланс за год получился всё же не столь радужным – по итогам 2022-го Гевин Кокрейн внёс бай-инов на сумму 206 000 долларов.

Гевин Кокрейн / Фото PokerNews

Тройку лучших игроков года по Омахе замкнул норвежский покерист Йоахим Харальдстад с прибылью 354 100 долларов. Его лучшим результатом стала победа PLO WSOPC Spring Championship, где он заработал 101 000 долларов призовых. Всего же суммарный профит Харальдстада во всех турнирах за 2022 год, включая Холдем, составил 340 600 долларов.

Йоахим Харальдстад Фото / PokerNews