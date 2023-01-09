Хто став найкращим турнірним гравцем 2022 року з Омахи: опубліковано рейтинг

Сайт зі збору та аналізу покерної статистики SharkScope опублікував рейтинг найкращих покеристів Омахи. У 2022 році найбільший прибуток із 4-карткової гри отримав португальський онлайн-регуляр Руї Ферейра.

Чистий прибуток Руї Ферейри за рік у турнірах з Омахи склав понад 370 000 доларів. Головний приз португалець отримав у турнірі WSOP Online PLO Championship за 5 000 доларів, де помножив витрачені кошти на майже 60 разів (287 000 доларів). Усього ж, включно з турнірами по Холдему, 2022-й рік Ферейра завершив із прибутком у 521 000 доларів.

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Другим за результативністю в Омасі став Гевін Кокрейн із профітом 356 500 доларів. Протягом року британець активно грав найдорожчі турніри з Омахи, оформивши кілька шестизнаків. Підсумковий баланс за рік вийшов не таким дивовижним, адже за підсумками 2022-го Гевін Кокрейн вніс бай-інів на суму 206 000 доларів.

Гевін Кокрейн / Фото PokerNews

Трійку найкращих гравців року з Омахи замкнув норвежець Йоахім Харальдстад із прибутком у 354 100 доларів. Його найкращим результатом стала перемога у PLO WSOPC Spring Championship, де він заробив 101 000 доларів призових. Усього ж сумарний заробіток Харальдстада в усіх турнірах, включно з Холдемом, склав 340 600 доларів.

Йоахім Харальдстад Фото / PokerNews