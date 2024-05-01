На этой неделе в популярном руме ACR Poker продолжается престижный турнир The Venom с бай-ином 2 650 долларов и впечатляющим гарантированным призовым фондом в 12,5 миллиона. Соревнования собрали более 5 тысяч входов, впрочем, вероятно, не все они были сделаны живыми людьми. В течение турнира в соцсетях разгорелся громкий скандал.

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Второй по величине стек на Venom – это бот. Я сообщил о нем ACR более месяца назад, в частности, непосредственно руководителю службы безопасности. Также указал о других 50 ботов, большинство из которых до сих пор активны,

– говорится в сообщении сообщества MTT Database Review.

На тот момент вторым стеком владел игрок с ником Withia и именно о нем шла речь в сообщении. Организаторы заблокировали аккаунт для проверки, но игру он продолжил. В итоге Withia добрался до призовой зоны, заработав почти 10 тысяч долларов, хотя теоретически мог замахнуться и на миллионы, что достанутся победителю. Как бы там ни было, проверка аккаунта все еще продолжается, так что, если он таки окажется ботом, призовых его создателю не видать.

Что касается турнира, то там уже определились финалисты. Среди них оказался и легендарный Крис Манимейкер. Напомним, именно после его победы на WSOP Main Event в 2003 году начался настоящий покерный бум в мире. На финалке у Криса шестой стек. Победитель Venom получит 1,8 миллиона долларов.

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