Triton Poker Montenegro: второй подиум Манимейкера, 670 тысяч долларов для дебютанта

В Черногории набирает обороты очередной этап статусной покерной серии для хайроллеров Triton Poker. Одной из главных звезд соревнований пока является легендарный Крис Манимейкер.

Турнир в формате Mystery Bounty с бай-ином 40 тысяч долларов собрал 151 вход, что позволило сформировать огромный призовой фонд в более чем 6 миллионов баксов.

Буквально несколько дней назад выиграть один из турниров серии удалось звездному Крису Манимейкеру и вот, американец снова оказался среди призеров. На этот раз, правда, довольствовался третьей строчкой. Со стеком всего в 5 больших блайндов Крис пошел ол-ин с J-3 и получил колл от немца Самуэля Джу, который показал К-10. Усиление на доске Манимейкер не нашел, поэтому покинул соревнования с заделом в 311 тысяч долларов призовых.

Напомним, Манимейкер известен тем, что спровоцировал настоящий покерный бум в 2003 году, когда, работая бухгалтером, выиграл Main Event WSOP и 2,5 миллиона долларов. Тем самым Крис показал, что достичь невероятного успеха в этой игре может буквально каждый.



Крис Манимейкер на WSOP-2003 Main Event / WSOP

Возвращаясь в Черногорию, то обидчик Манимейкера Джу впоследствии и сам уступил Артему Ласовскому, для которого это первое участие в серии Triton в карьере. Чемпиону досталось 669 000 долларов, а серебряному призеру – 452 тысячи.

