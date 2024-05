Triton Poker Montenegro: другий подіум Манімейкера, 670 тисяч доларів для дебютанта

У Чорногорії набирає обертів черговий етап статусної покерної серії для хайролерів Triton Poker. Однією з головних зірок змагань поки є легендарний Кріс Манімейкер.

Турнір у форматі Mystery Bounty з бай-іном 40 тисяч доларів зібрав 151 вхід, що дозволило сформувати шалений призовий фонд у понад 6 мільйонів баксів.

Буквально кілька днів тому виграти один з турнірів серії вдалося зірковому Крісу Манімейкеру і от, американець знову опинився серед призерів. Цього разу, щоправда, задовольнився третьою сходинкою. Зі стеком усього в 5 великих блайндів Кріс пішов ол-ін з J-3 та отримав кол від німця Самуеля Джу, який показав К-10. Підсилення на дошці Манімейкер не знайшов, тож покинув змагання із доробком у 311 тисяч доларів призових.

Нагадаємо, Манімейкер відомий тим, що спровокував справжній покерний бум у 2003 році, коли, працюючи бухгалтером, виграв Main Event WSOP та 2,5 мільйона доларів. Тим самим Кріс показав, що досягнути неймовірного успіху в цій грі може буквально кожен.



Кріc Манімейкер на WSOP-2003 Main Event / WSOP

Повертаючись до Чорногорії, то кривдник Манімейкера Джу згодом і сам поступився Артему Ласовському, для якого це перша участь в серії Triton у кар’єрі. Чемпіону дісталося 669 000 доларів, а срібному призеру – 452 тисячі.

