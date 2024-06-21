Самый фартовый игрок WSOP: эпическая победа Криса Ханичена почти на 3 миллиона долларов

Американский хайроллер избавился от последних соперников в турнире за 100 000 долларов, чудом "вытаскивая" нужные карты на ривере. Помимо первой победы на Мировой серии, американец оформил свой бест-кэш.

Турнир 100 000 High Roller No-Limit Hold'em на WSOP собрал солидную банду покерных регуляров, чего только стоит состав участников финального стола. Впрочем фортуна в этот вечер решила обойти своим вниманием покеристов, которые уже имеют в своей коллекции золотые браслеты.

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Крис Ханичен начинал финальный день со вторым стеком, но с течением времени растерял фишки и несколько раз стоял в шаге от вылета. Скажем, в 3-max он уже готовился прощаться с оппонентами, когда владелец 6 титулов WSOP Джереми Асмус с A-J наловил туза на терне. Каково же было удивление Ханичена, когда его карманные 5-5 спаслись на ривере, "вытянув" лишь одну из двух пятерок из колоды.



Крис Ханичен празднует победу на WSOP / Фото Poker.org

Далеко позади был Крис и когда поехал с A-6 против A-K Виктора Блума, но шестерка на ривере отправила грозного "Isildur1" отдыхать (1 311 091 долларов призовых). В конце концов, в решающей раздаче хедз-апа против Асмуса (1 892 260 долларов призовых) Ханичен снова на ривере собрал более сильную комбинацию, побив карманную пару трипсом. Фантастическую победу и выигрыш 2 838 389 долларов с Крисом Ханиченом разделили почти 30 его горячих болельщиков.

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Мировая серия покера (WSOP) – место, где удивительные истории успеха случаются чуть ли не каждый день. Вот и турнир №44 получил весьма неожиданного чемпиона.