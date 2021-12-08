В апреле 2022 года Майами примет конференцию Bitcoin 2022. Именно в рамках этого мероприятия планируется провести уникальный покерный ивент.

Читайте также: Битва хайроллеров на PokerMatch: рекордные 3 000 000 гривен в именном турнире Глеба Тремзина

Конкретики по регламенту турнира пока нет, загадкой остается и способ оплаты участия в ивенте вне стен казино. Однако организатор @Abu9ala7 настроен довольно оптимистично и уже подсписал нескольких крупных игроков в социальных сетях.

Рискнуть миллионом баксов в ценных криптоактивах не против: Дэн Кейтс, Джейсон Кун, Федор Хольц, Крис Брюэр, Адриан Матеос, Джастин Бономо и Дэн Смит. Не исключено, что к когорте покерных профессионалов присоединятся и успешные бизнесмены, для которых интеллектуальная игра – не более, чем хобби.

Если турнир в Майами все же состоится, то он все равно не сможет посягнуть на мировой рекорд по размеру бай-ина. Самый дорогой покерный ивент был отыгран в августе 2019 года. Тогда толстосумы щекотали себе нервы, выложив по 1,05 миллиона фунтов (около 1,3 миллиона долларов). А самый большой приз в 20,5 миллионов долларов достался Брину Кенни, благодаря чему американец возглавил All Time Money List.