В квітні 2022 року Маямі прийме конференцію Bitcoin 2022. Саме в рамках цього заходу планують провести унікальний покерний івент.

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Конкретики щодо регламенту турніру наразі немає, загадкою залишається і спосіб оплати участі в івенті поза стінами казино. Однак організатор @Abu9ala7 налаштований доволі оптимістично. Адже у соцмережах уже підписав кількох топових покеристів.

Ризикнути мільйоном баксів у цінних крипто-активах не проти: Ден Кейтс, Джейсон Кун, Федір Хольц, Кріс Брюер, Адріан Матеос, Джастін Бономо і Ден Сміт. Не виключено, що до когорти покерних професіоналів приєднаються й успішні бізнесмени, для яких інтелектуальна гра – не більше, аніж хобі.

Якщо турнір у Маямі таки відбудеться, не зможе зазіхнути на світовий рекорд за розміром бай-іну. Найдорожчий наразі покерний івент відбувся в серпні 2019 року. Тоді товстосуми лоскотали собі нерви, виклавши по 1,05 мільйона фунтів (близько 1,3 мільйона доларів). А найбільший приз у 20,5 мільйона доларів дістався Бріну Кенні, завдяки чому американець очолив All Time Money List.