Напомним, совсем недавно во Львове финишировал первый в 2024 году этап чемпионата Украины по покеру. Один из турниров удалось выиграть именно Kostya Jock.

К теме Идеальный отпуск: путешествовал по океану – и "нашел" 200 тысяч долларов

Гольский торжествовал в соревнованиях Mystery Bounty, оставив позади среди других двух членов сборной Украины – Алексея Натоптаного и Романа Юркива. Костя заработал в тех соревнованиях более полумиллиона гривен. Впрочем, основной специализацией Гольского все еще остается игра в онлайне, что он и доказал в престижном турнире на GG Poker.

Bounty Hunter с входным билетом за 525 долларов собрал более тысячи входов. Украинцу среди этой немалой компании удалось финишировать на пятой строчке, заработав 21 427 баксов (более 800 тысяч гривен). В течение соревнований Костя нокаутировал 17 соперников. В последней же своей раздаче на доске 5-6-J-Q-4 Kostya Jock пошел ол-ин по терну с K-J, но оппонент с ником Cardrunner показал пару тузов.

Курс на Европу

К слову, после победы на чемпионате Украины Константин заявил о планах выступить на этапе Европейского покерного тура (EPT) в Монте-Карло, который стартует 24 апреля. Главное событие с бай-ином 5 300 евро начнется 28 апреля, а всего сыграют 7 турниров.