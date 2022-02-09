Турнир за 10 300 долларов собрал 270 входов, благодаря чему участникам удалось перебить гарантию в 2,5 миллиона. Почти пятая часть призового фонда предназначалась чемпиону.

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Артур Мартиросян начал борьбу за финальным столом со вторым стеком, но затяжной кард-дед пошатнул позиции фаворита. Как следствие россиянину пришлось принимать рискованные решения и несколько раз ставить под угрозу свою турнирную жизнь. Все изменилось в топ-6, когда Мартиросян забрал два солидных банка и захватил лидерство за столом.

Сначала Артур с флешом максимально добрал из двух пар Самуэля Вусдена, затем в выставление AQ против KJ отправил на отдых Даниэла Двореса. Остановить Мартиросяна в хедз-апе попытался Маркос Ладев, отобравшийся в турнир через сателлит. Но нехватка опыта в игре на таких лимитах не позволила эстонцу сотворить сенсацию.

В ключевой раздаче, фактически решившей судьбу титула, Ладев отважился на дорогой блеф с 9-хай, а на его беду Мартиросян собрал две пары. Через несколько мгновений Артур уже принимал поздравления с третьей победой в статусном турнире Super Millions. Она принесла россиянину 526 439 долларов призовых. Вице-чемпион из Эстонии пополнил банкролл на 405 940 долларов.