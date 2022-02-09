Турнір за 10 300 доларів зібрав аж 270 входів, завдяки чому учасникам вдалось перебити гарантію у 2,5 мільйони. Майже п’ята частина призового фонду призначалась чемпіонові.

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Артур Мартіросян розпочав боротьбу за фінальним столом із другим стеком, але затяжний кард-дед суттєво похитнув позиції фаворита. Як наслідок, росіянину довелось приймати ризиковані рішення і кілька разів ставити під загрозу своє турнірне життя. Усе змінилось у топ-6, коли Мартіросян забрав два солідних банка і захопив лідерство за столом.

Спочатку Артур із флешом максимально добрав із двох пар Самуеля Вусдена, згодом у виставленні AQ проти KJ відправив на відпочинок Даніеля Двореса. Зупинити Мартіросяна у хедз-апі спробував Маркос Ладєв, який в турнір відібрався через сателіт. Але брак досвіду в грі на таких лімітах не дозволив естонцю створити сенсацію.

В ключовій роздачі, яка фактично вирішила долю титулу, Ладєв відважився на дорогий блеф із 9-хай, а на його біду Мартіросян зібрав дві пари. Через кілька миттєвостей Артур уже приймав привітання із третьою перемогою в статусному турнірі Super Millions. Вона принесла росіянину 526 439 доларів призових. Віце-чемпіон із Естонії поповнив банкрол на 405 940 баксів.