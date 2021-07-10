Это событие вполне может стать главным в году, ведь оба игрока имеют армии преданных сторонников. Тем более, между ребятам разгорается настоящий конфликт.

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Все началось около месяца назад, когда Брин на своей странице в социальной сети высказал мнение, что большинство покерных учебных программ являются неэффективными.

Даг Полк имеет собственный тренировочный сайт, поэтому он вступил в полемику с Кенни. Оба – парни с характером, поэтому довольно быстро диалог свелся к сравнению... покерных талантов.

Даг и Брин поочередно вызывали друг друга на дуэль. Все это оставалось лишь болтовней, но недавно Кенни вроде бы окончательно дал согласие. Его условиями являются высокие ставки, быстрый матч и 20% победитель должен отдать на благотворительность.

С последним пунктом Полк не согласился: считает, что это лицемерие. Переговоры продолжаются. Вероятнее всего, каждый из участников вбросит в банк по миллиону долларов, хотя звучали и предложения по пяти миллионам баксов с человека!

Напомним, Боин Кенни также бросил вызов Филу Хельмуту.