Стример стал чемпионом Украины по покеру, сорвав гигантское вознаграждение за "голову" соперника

Во Львове продолжается чемпионат Украины по спортивному покеру. Победителем одного из самых интригующих турниров стал известный стример Константин Kostya_Jock Гольский.

Соревнование проходило в очень популярном ныне формате Mystery Bounty, когда награда за выбитого соперника определяется случайным образом.

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Финальный стол турнира получился действительно звездным. Кроме будущего чемпиона здесь оказались сразу двое представителей сборной Украины, Роман Юркив и Алексей Натоптанный, которые совсем недавно произвели настоящий фурор на этапе Мирового покерного тура в Амстердаме. На этот раз сборники, правда, не добрались до подиума. Натоптанный вылетел седьмым, в Юркив сразу после него.

На протяжении значительной части финала лидерство удерживал Илья Смолинский, впрочем, немного растеряв фишки он стал жертвой Гольского, который впоследствии в хед-апе разобрался с Тарасом Мокляком. Именно за "голову" последнего Костя получил самое большое баунти турнира – 300 тысяч гривен. Это даже больше чем призовые за первую строчку. К слову, половину своего чистого выигрыша Гольский передаст на нужды ВСУ.

Результаты Mystery Bounty ЧУ по покеру (без учёта баунти):

Константин Гольский (Львов) – 250 000 гривен Тарас Мокляк (Ивано-Франковск) – 160 000; Илья Смолинский (Киев) – 110 000; Александр Федончук (Луцк) – 81 000; Никита Андрусяк (Черновцы) – 65 700; Роман Юркив (Ивано-Франковск) – 55 000; Алексей Натоптанный (Чернигов) – 46 500; Василий Лебедев (Винница) – 39 000; Даниил Ермолаев (Днепр) – 32 700.

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