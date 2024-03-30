Стрімер став чемпіоном України з покеру, зірвавши гігантську винагороду за "голову" суперника

У Львові триває чемпіонат України зі спортивного покеру. Переможцем одного з найбільш інтригуючих турнірів став відомий стрімер Костянтин Kostya_Jock Гольський.

Змагання відбувалася у дуже популярному нині форматі Mystery Bounty, коли нагорода за вибитого суперника визначається випадковим чином.

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Фінальний стіл турніру вийшов справді зірковим. Окрім майбутнього чемпіона тут опинилися одразу двоє представників збірної України, Роман Юрків та Олексій Натоптаний, які зовсім нещодавно влаштували справжній фурор на етапі Світового покерного туру в Амстердамі. Цього разу збірники, щоправда, не дісталися до подіуму. Натоптаний вилетів сьомим, в Юрків одразу після нього.

Впродовж значної частини фіналу лідерство утримував Ілля Смолінський, втім, трохи розгубивши фішки він став жертвою Гольського, який згодом у хед-апі розібрався з Тарасом Мокляком. Саме за "голову" останнього Костя отримав найбільше баунті турніру – 300 тисяч гривень. Це навіть більше ніж призові за першу сходинку. До слова, половину свого чистого виграшу Гольський передасть на потреби.

Результати Mystery Bounty ЧУ з покеру (без урахування баунті):

Костянтин Гольський (Львів) – 250 000 гривень Тарас Мокляк (Івано-Франківськ) – 160 000; Ілля Смолінський (Київ) – 110 000; Олександр Федончук (Луцьк) – 81 000; Микита Андрусяк (Чернівці) – 65 700; Роман Юрків (Івано-Франківськ) – 55 000; Олексій Натоптаний (Чернігів) – 46 500; Василь Лебедєв (Вінниця) – 39 000; Данило Єрмолаєв (Дніпро) – 32 700.

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Український покерист Віталій Криза фінішував другим у турнірі No Limit Holdem – Americas Cup у рамках Irish Poker Open-2024. За свій успіх наш земляк отримав понад 20 тисяч євро призових.