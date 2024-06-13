Сенсационный украинец вплотную подобрался к полумиллиону долларов: Kostya_Jock за финалкой WSOP

Впервые на WSOP-2024 украинский покерист пробился за финальный стол браслетного события. Это удалось популярному стримеру и члену сборной Украины Константину Kostya_Jock Гольскому.

Турнир 6-max по Безлимитному Холдему с бай-ином 3 тысячи долларов собрал более 1 200 входов и после двух дней баталий в игре осталось лишь шестеро финалистов – среди них и Гольский.

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В какой-то момент украинец был очень близок к вылету из турнира – у него оставалось лишь 4 больших блайнда. Впрочем, Костя ярко доказал, что в этой игре не стоит сдаваться, пока имеешь хотя бы одну фишку. Украинец сумел раскрутиться и в конце концов достичь финалки. В одной из ключевых для себя раздач Kostya_Jock поймал удачу за хвост. В 3-бет банка его К-4 переехали K-Q оппонента, который отдал украинцу весь свой стек. Правда, в другой раздаче Косте серьезно не повезло – он собрал стрит, но у соперника оказался натс – Гольский потерял более миллиона фишек. Как бы там ни было, даже эта неудача уже не сбила представителя Украины с пути к финальному столу.

Решающий этап соревнований Костя начнет с третьим стеком – 6 900 000 фишек. Правда, у чип-лидера Дэвида Колмена существенное преимущество над всеми оппонентами.

Финальный стол WSOP-2024 6-Handed No-Limit Hold'em

Дэвид Колмен (США) – 23 400 00 фишек Николас Сивард (США) – 9 000 000 Константин Гольский (Украина) – 6 900 000 Николаос Ангелу (Греция) – 4 500 000 Акинобу Маэда (Япония) – 2 600 00 Стефен Буэл (США) – 2 200 00

Финальный стол стартует в ночь на 14 июня по киевскому времени. Гольский уже гарантировал себе минимум 87 846 долларов за шестое место, а вот победителю достанется более полумиллиона долларов.

Пятый браслет Шульмана

Звездный американский покерист Ник Шульман в пятый раз в своей карьере победил на турнире WSOP и завоевал чемпионский браслет. Победа в соревнованиях хайроллеров принесла ему более миллиона долларов.