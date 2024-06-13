Сенсаційний українець впритул підібрався до пів мільйона доларів: Kostya_Jock за фіналкою WSOP

Вперше на WSOP-2024 український покерист пробився за фінальний стіл браслетної події. Це вдалося популярному стрімеру та члену збірної України Костянтину Kostya_Jock Гольському.

Турнір 6-max з Безлімітного Холдему з бай-іном 3 тисячі доларів зібрав понад 1 200 входів і після двох днів баталій у грі залишилося лише шестеро фіналістів – серед них і Гольський.

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У якусь мить українець був дуже близьким до вильоту з турніру – у нього залишалося лише 4 великі блайнди. Втім, Костя яскраво довів, що у цій грі не варто здаватися, доки маєш бодай одну фішку. Українець зумів розкрутитися і врешті сягнути фіналки. В одній з ключових для себе роздач Kostya_Jock упіймав удачу за хвіст. У 3-бет банку його К-4 переїхали K-Q опонента, який віддав українцеві увесь свій стек. Щоправда, в іншій роздачі Кості серйозно не пощастило – він зібрав стріт, але у суперника виявився натс – Гольський втратив понад мільйон фішок. Хай там як, навіть ця невдача вже не збила представника України зі шляху до фінального столу.

Вирішальний етап змагань Костя почне із третім стеком – 6 900 000 фішок. Щоправда, у чіп-лідера Девіда Колмена суттєва перевага над усіма опонентами.

Фінальний стіл WSOP-2024 6-Handed No-Limit Hold'em

Девід Колмен (США) – 23 400 00 фішок Ніколас Сівард (США) – 9 000 000 Костянтин Гольський (Україна) – 6 900 000 Ніколаос Ангелу (Греція) – 4 500 000 Акінобу Маеда (Японія) – 2 600 00 Стефен Буел (США) – 2 200 00

Фінальний стіл стартує в ніч на 14 червня за київським часом. Гольський уже гарантував собі щонайменше 87 846 доларів за шосте місце, а от переможцеві дістанеться понад пів мільйона доларів.

П’ятий браслет Шульмана

Зірковий американський покерист Нік Шульман уп’яте у своїй кар’єрі переміг на турнірі WSOP та завоював чемпіонський браслет. Перемога у змаганнях хайролерів принесла йому понад мільйон доларів.