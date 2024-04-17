Автографы Буданова и Зинченко: покеристы собрали немалую сумму на аукционе для Сил обороны
Источник:"Покерный вестник"
Украинское покерное сообщество в очередной раз внесло свой вклад в поддержку наших защитников, которые защищают страну от российских оккупантов.
Чемпион Украины по покеру и популярный стример Константин Koctya_Jock Гольский организовал благотворительный аукцион, целью которого было закрыть большой сбор на нужды Сил обороны.
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Деньги пойдут на спецсредства, машины, дроны, рации, антенны, зарядные станции для нескольких подразделений, в частности, ГУР, ССО, СБУ, Контрразведки и других. Среди лотов аукциона оказались покерные тренировки с топ-профессионалами, художественные изделия, покерные трофеи, патриотическая символика с подписями известных людей, к примеру, футболка сборной Украины по футболу с автографом Александра Зинченко. Собственно, именно она и принесла организаторам больше всего денег.
Самые дорогие лоты:
- Футболка Национальной Сборной Украины по футболу с подписью Александра Зинченко от Василия Василишина – 2 700 долларов;
- Флаг с подписью Буданова от Володи Керницкого – 2 500 долларов;
- Тренировка по офлайн-покеру от Андрея Любовецкого – 2 500 долларов;
- Волонтерская коллекция шевронов – 2 432 доллара;
- Тренировка по офлайн-покеру от Игоря Ярошевского – 2 100 долларов.
Всего удалось собрать 26 800 долларов, то есть более 1 миллиона гривен.
Выгнали из сборной
Федерация спортивного покера Украины приняла решение исключить из национальной сборной Андрея Козленко. Все из-за участия покериста в записи российского подкаста "Жизнь как покер".