Автографи Буданова і Зінченка: покеристи зібрали чималу суму на аукціоні для Сил оборони

Українська покерна спільнота вкотре зробила свій внесок у підтримку наших захисників, що боронять країну від російських окупантів.

Чемпіон України з покеру та популярний стрімер Костянтин Koctya_Jock Гольський організував благодійний аукціон, метою якого було закрити великий збір на потреби Сил оборони.

До теми Таємничий ніндзя нокаутував українця і забрав головний приз покерного турніру

Гроші підуть на спецзасоби, автівки, дрони, рації, антени, зарядні станції для кількох підрозділів, зокрема, ГУР, ССО, СБУ, Контррозвідки та інших. Серед лотів аукціону опинилися покерні тренування з топпрофесіоналами, мистецькі вироби, покерні трофеї, патріотична символіка з підписами відомих людей, до прикладу, футболка збірної України з футболу з автографом Олександра Зінченка. Власне, саме вона і принесла організаторам найбільше грошей.

Найдорожчі лоти:

Футболка Національної Збірної України з футболу із підписом Олександра Зінченка від Василя Василишина – 2 700 доларів;

Прапор з підписом Буданова від Володі Керницького – 2 500 доларів;

Тренування з офлайн-покеру від Андрія Любовецього – 2 500 доларів;

Волонтерська колекція шевронів – 2 432 долари;

Тренування з офлайн-покеру від Ігоря Ярошевського – 2 100 доларів.

Загалом вдалося зібрати 26 800 доларів, себто понад 1 мільйон гривень.

Вигнали зі збірної

Федерація спортивного покеру України прийняла рішення виключити з національної збірної Андрія Козленка. Усе через участь покериста в записі російського подкасту "Жизнь как покер".