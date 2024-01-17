На зависть всем мамочкам: комментаторша выиграла два престижных покерных трофея за два дня

Кейси Лин Милс, которая обычно работает за кулисами покерных турниров, продемонстрировала, что и за овальным столом справляется. Комментаторша примерила сразу два кольца WSOPC на протяжении одного и того же этапа серии.

Американка Кейси Линн Миллс стала настоящим открытием на старте нового покерного сезона. На "кольцевом" этапе Мировой серии в Чотав в штате Оклахома покерная комментаторша по профессии покорила 2 из 18 турниров.

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Своё первое в карьере драгоценное кольцо Кейси получила в ивенте номер 13 – 1 000 Monster Stack – и принесла в семейный бюджет 66 009 долларов.



Кэйси Лин Милс / Фото PokerNews

Со второй победой для своего главного болельщика – сына, который держал за нее кулаки дома, "Покермама" не тянула. Справилась со всеми соперниками еще и в турнире под номером 16 – 400 No-Limit Hold'em – The Finale. Развязка ивента оказалась действительно неординарной.



Кэйси Лин Милс / Фото PokerNews

Этот вечер был невероятным. Это был не женский турнир, но сразу три женщины сыграли за финальным столом. Более того, именно мы втроем разыграли трофей в 3-max. Я поражена, насколько все мы поддерживали друг друга и мы все трое на этом фото – победительницы. Это мощно, – написала Кэйси Линн Миллс в соцсети X.



Участницы финального стола турнира WSOPC / Фото PokerNews

Второе кольцо Кейси Лин Миллс организаторы оценили в 22 433 баксов. К слову, теперь ее общие призовые в турнирном офлайн-покере составляют 303 944 долларов.