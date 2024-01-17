На заздрість усім матусям: коментаторка виграла два престижні покерні трофеї за два дні

Кейсі Лін Мілс, яка зазвичай працює за лаштунками покерних турнірів, продемонструвала, що і за овальним столом дає собі раду. Покерна коментаторка приміряла одразу два персні WSOPC впродовж одного і того ж етапу серії.

Американка Кейсі Лін Мілс стала справжнім відкриттям на старті нового покерного сезону. На "кільцевому" етапі Світової серії в Чотав, що у штаті Оклахома, коментаторка за професією підкорила 2 із 18 турнірів.

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Свій перший в кар’єрі коштовний перстень Кейсі здобула в івенті номер 13 – 1 000 Monster Stack – і принесла у сімейний бюджет 66 009 доларів.



Кейсі Лін Мілс / Фото PokerNews

Із другою перемогою для свого головного вболівальника – сина, який тримав за неї кулаки вдома, "Покермама" не зволікала. Впоралась зі всіма суперниками ще й в турнірі під номером 16 – 400 No-Limit Hold'em - The Finale. Розв’язка івенту виявилась направду неординарною.



Кейсі Лін Мілс / Фото PokerNews

Цей вечір був неймовірним. Це був не жіночий турнір, але одразу три жінки зіграли за фінальним столом. Ба більше, саме ми утрьох розіграли трофей у 3-max. Я вражена наскільки усі ми підтримували один одного і ми усі троє на цьому фото – переможниці. Це потужно, – написала Кейсі Лін Мілс у соцмережі X.



Учасниці фінального столу турніру WSOPC / Фото PokerNews

Другий перстень Кейсі Лін Мілс організатори оцінили у 22 433 баксів. До слова, тепер її загальні призові у турнірному офлайн-покері становлять 303 944 доларів.