Этому невозможно научиться: китайский покерист превратил 12 долларов в 100 тысяч

Именно из-за таких удивительных историй покер пользуется невероятной популярностью. Игрок-любитель из Китая сорвал огромный "нокаут" в дешёвом турнире, куда отобрался через сателлит.

Большинство людей играет в покер ради развлечения, в то время как профессионалы ежедневно работают над игрой. В одном конкретном турнире может повезти любому, независимо от уровня подготовки и понимания игры.

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В одном из крупнейших онлайн покер-румов стартовала серия Bounty Hunters. С первых турниров в борьбу включились тысячи игроков со всего мира. Главным счастливчиком стартового дня стал китайский покерист под ником "du rrrr".

Он участвовал в турнире Secret Bounty со случайными наградами за выбивание соперников. Выиграть турнир ему не удалось, но его история даже лучше любой победы. В турнир "du rrrr" отобрался через сателлит за 12 долларов. Дальше китайский игрок прошёл во второй день, где его поджидал приятнейший сюрприз.

В одной из раздач "du rrrr" выбил оппонента, получив случайное вознаграждение в размере 100 000 долларов. В итоге китайский покерист финишировал на 219 месте, а его общий выигрыш из турнира, в который он попал за 12 долларов, составил 100 454 доллара.