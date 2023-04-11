Цьому навчитися неможливо: китайський покерист перетворив 12 доларів на 100 тисяч

Саме через такі дивовижні історії у покер грають мільйони людей. Гравець-любитель з Китаю зірвав величезний "нокаут" у дешевому турнірі, в який відібрався через сателіт.

Більшість грають у покер заради розваги, тоді як професіонали щоденно працюють над грою. Проте в одному конкретному турнірі може пощастити будь-кому, незалежно від рівня підготовки або розуміння гри.

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В одному з найбільших онлайн покер-румів стартувала серія Bounty Hunters. З перших турнірів у боротьбу вступили тисячі гравців з усього світу. Головним щасливчиком стартового дня став китайський покерист із ніком "du rrrr".

Він брав участь у турнірі Secret Bounty з випадковими нагородами за вибивання суперників. Виграти турнір йому не вдалося, але його історія навіть краща за будь-яку перемогу. У цю подію "du rrrr" відібрався через сателіт за 12 доларів. Китайський гравець пройшов у другий день турніру, де його чекав казковий момент.

В одній із роздач "du rrrr" вибив опонента, отримавши випадкову винагороду у розмірі 100 000 доларів. У підсумку китайський покерист фінішував на 219 місці, а його загальний виграш із турніру, в який він потрапив за 12 доларів, склав 100 454 долари.