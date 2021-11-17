Максим Роньшин – известный украинскому покерному комьюнити игрок. Успешный и неординарный "com4com" имеет более миллиона гривен призовых на PokerMatch. О том, как этого достичь, Максим рассказывал в своем интервью.

Интересно Щедрый бонус от PokerMatch: пригласи друга и получи на свой счет 250 гривен

Не менее яркую игру киевлянин продемонстрировал в первый день офлайн-чемпионата Словакии по покеру. Бай-ин этого события составляет 225 евро, а гарантия турнира – 150 тысяч. Участников ждет 8 отборочных этапов, по итогам которых все выжившие игроки сойдутся в заключительном дне ивента.

Среди 94 игроков первого отборочного дня лучшим стал украинец Максим Роньшин. Он приумножил стартовый стек 50 000 фишек более чем в 15 раз и закончил сражения уверенным чип-лидером.

Регистрация в турнире будет продолжаться еще 5 дней, после чего украинский игрок снова окажется за покерными столами в Братиславе, чтобы сразиться за титул чемпиона Словакии.

Чемпионат Словакии по покеру / Фото Рokerfirma.com