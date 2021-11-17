Максим Роньшин – відомий українському покерному ком'юніті гравець. Успішний та неординарний "com4com" має понад мільйон гривень призових на PokerMatch. Про те, як вдалося цього досягти, Максим розповідав у своєму інтерв'ю.

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Не менш яскраву гру киянин продемонстрував у перший день офлайн-чемпіонату Словаччини з покеру. Бай-ін цієї події складає 225 євро, а гарантія турніру – 150 тисяч. На учасників чекає 8 відбіркових етапів, за підсумком яких гравці, яким вдалося їх подолати, зустрінуться в заключному дні івенту.

Серед 94 гравців першого відбіркового дня найкращим став українець Максим Роньшин. Він примножив стартовий стек 50 000 фішок більш ніж у 15 разів, завершивши флайт упевненим чип-лідером.

Реєстрація в турнірі триватиме ще 5 днів, після чого український гравець знову опиниться за покерними столами в Братиславі, щоб продовжити змагання за титул чемпіона Словаччини.

Чемпіонат Словаччини з покеру / Фото Рokerfirma.com