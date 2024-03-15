Как заработать тысячу долларов за две недели: у Кевина Мартина есть рецепт

Известный стример, покерист, а в свое время и телезвезда Кевин Мартин продолжает свой неординарный челлендж. Канадец уже даже имеет чем похвастаться.

Мы уже рассказывали, как Кевин решил доказать, что в покере можно разбогатеть буквально с нуля. Из этого он устроил настоящее реалити-шоу: снял квартиру, поселился там в одиночку и взялся играть покер без банкролла. Весь процесс игры, а также собственный быт Мартин снимает на видео и выкладывает на своем YouTube-канале.

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Кевин поставил себе цель выиграть 5 тысяч долларов и пока не достиг цели, но движется неплохо. За первые 14 дней челленджа ему удалось выиграть 969 долларов. В комментариях успели заметить, что это всего 3 доллара в час и втрое меньше чем зарабатывают работники канадского McDonald's. Впрочем, это только, если считать, что Мартин играет 24 часа в сутки. На самом деле зарплата в почти тысячу долларов за две недели не такая уж и малая даже для Канады, а в украинских реалиях – вообще очень приличная.

Кроме того, Кевин уже получил и косвенные дивиденды. Со времени начала челленджа количество подписчиков на его YouTube-канале выросло с 87 000 до 102 000.

Новый успех Дэна Смита

Звездный покерист Дэн Смит стал победителем турнира с бай-ином 52 тысячи долларов в рамках серии Triton Poker. За первое место американец получил 1,2 миллиона долларов.