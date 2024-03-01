Вся жизнь на стриме: покерист Кевин Мартин проведет сумасшедший челлендж

Канадец попытается дать мастер-класс начинающим игрокам, как с нуля набить приличный банкролл. Все это действо, включая частную жизнь звезды, зрители будут наблюдать вживую на его Твич-канале - камера не будет выключаться ни на минуту.

Кевин Мартин, известный не только как покерист и стример, но и как победитель канадской версии "Большого Брата", устроит своеобразное реалити-шоу для своих зрителей. Парень, буквально обнулив свой банкролл, решил вживую показать, как с нуля подняться в покере.

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Кевин Мартин не будет выключать камеру 24/7 – будет играть в покер онлайн, спать, есть, развлекаться, и все это в компании своих фолловеров. Цель покериста – выиграть 5000 долларов без всяких инвестиций.



Кевин Мартин на шоу "Большой Брат" / Фото Big Brother Canada

Я начинал свою карьеру на микро-лимитах и с нуля дошел до того, что имею сейчас. С тех пор прошло 10 лет и я всегда хотел снова пройти этот путь, почувствовать те эмоции. Это хорошая возможность показать людям страсть, рутину в покере и продемонстрировать, что раскрутиться в этой индустрии вполне реально, - говорит Кевин Мартин.



Кевин Мартин / Скрин с Youtube

Пока покерист не берется прогнозировать сколько времени у него может уйти на реализацию замысла, а вот с затратами на этот челлендж Мартин уже определился. Канадец планирует вложить в 30 000 долларов, которые пойдут на еду, аренду жилья, где происходит реалити-шоу, стриминговые услуги и плату команде, которая будет обслуживать все это действо.