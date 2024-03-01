Усе життя на стрімі: покерист Кевін Мартін проведе божевільний челендж

Канадець спробує дати майстер-клас гравцям-початківцям, як з нуля набити пристойний банкрол. Усе це дійство, включно із приватним життям зірки, глядачі будуть спостерігати наживо на його Твіч-каналі – камера не вимикатиметься ні на мить.

Кевін Мартін, відомий не лише як покерист і стрімер, але й як переможець канадської версії "Великого Брата", влаштує своєрідне реаліті-шоу для своїх глядачів. Парубок, буквально обнуливши свій банкрол, вирішив наживо показати, як з нуля піднятись у покері.

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Кевін Мартін не вимикатиме камеру 24/7 – гратиме в покер онлайн, спатиме, їстиме, розважатиметься, і все це в компанії своїх фоловерів. Мета покериста – виграти 5000 доларів без жодних інвестицій.



Кевін Мартін на шоу "Великий Брат" / Фото Big Brother Canada

Я починав свою кар’єру на мікро-лімітах і з нуля дійшов до того, що маю зараз. Відтоді минуло 10 років і я завжди хотів знову пройти цей шлях, відчути ті емоції. Це хороша можливість показати людям пристрасть, рутину в покері і продемонструвати, що розкрутись в цій індустрії цілком реально, - каже Кевін Мартін.



Кевін Мартін / Скрін з Youtube

Поки покерист не береться прогнозувати скільки часу у нього може піти на реалізацію задуму, а от із витратами на цей челендж Мартін уже визначився. Канадець планує вкластить у 30 000 доларів, які підуть на їжу, оренду житла, де відбувається реаліті-шоу, стрімінгові послуги та плату команді, яка буде обслуговувати усе це дійство.