Карма настигла Гаррета Адельштейна: покерист, забравший фишки у Робби Лью, получил бан от казино

Спустя полгода после легендарной раздачи между Робби Лью и Гарретом Адельштейном Hustler Casino Live сделали интересное заявление. Покерист получил бессрочный бан на участие в популярном шоу.

Робби Лью стала едва ли не самой обсуждаемой персоной в покере в прошлом году. Всему виной её скандальная раздача с Гарретом Адельштайном на Hustler Casino Live. В ходе расследования никаких доказательств мошенничества с её стороны не нашлось, а вот Адельштайн заметно притих.

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Последнее заявление от Hustler Casino Live не добавляет ему оптимизма. Как рассказал совладелец проекта Ник Вертуччи, принято деловое решение относительно текущего статуса участия Гаррета в прямых эфирах.

На самом деле были мысли о том, почему бы не включить их в один эфир. Мы бы обеспечили себе массу просмотров. Но Райан Фельдман дал мне понять, что просмотры нас не интересуют, – рассказал Ник Вертуччи.

Никаких комментариев о том, с чем связаны "деловые решения", продюсеры шоу не дают. Известно, что запрет на игру Адельштайна не имеет конкретных сроков и не исключает, что он может вернуться в игру. С момента скандальной раздачи Гаррет ни разу за полгода не появлялся в Hustler Casino Live.

Сам покерист, отвечая на обвинение написал, что это было его решение, а не наоборот дабы избежать стримов. При этом Робби Лью не получила никаких запретов и продолжает участвовать шоу. Недавно она играла за одним столом с Филом Хельмутом.