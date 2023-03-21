Карма наздогнала Гаррета Адельштейна: покерист, який забрав фішки у Роббі Лью, отримав бан

Минуло пів року після легендарної роздачі між Роббі Лью та Гарретом Адельштейном як Hustler Casino Live зробили цікаву заяву. Покерист отримав безстроковий бан на участь у популярному шоу.

Торік Роббі Лью стала чи не найбільш обговорюваною особистістю у покері. Причиною стала її скандальна роздача з Гарретом Адельштайном на Hustler Casino Live. У ході розслідування жодних доказів шахрайства з її боку не знайшлося, а от Адельштайн останнім часом помітно притих.

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Остання заява від Hustler Casino Live не додає йому оптимізму. Як розповів співвласник проєкту Нік Вертуччі, було ухвалено ділове рішення щодо поточного статусу участі Гаррета у прямих етерах.

Насправді були думки про те, чому б не включити їх разом в одну програму. Тоді перегляди нам були б забезпечені. Але Райян Фельдман дав зрозуміти, що перегляди нас не цікавлять, – розповів Нік Вертуччі.

Жодних коментарів з чим саме пов'язані "ділові рішення" продюсери шоу не дають. Відомо, що заборона не має конкретних термінів і не виключає, що Адельштайн може повернутися у гру. З моменту скандальної роздачі Гаррет за пів року жодного разу не з'являвся у Hustler Casino Live.

Сам покерист, відповідаючи на заяву Hustler Casino Live, написав, що це було його рішення, а не навпаки. При цьому Роббі Лью не отримала жодних заборон і продовжує брати участь у шоу. Нещодавно вона зіграла за одним столом із Філом Хельмутом.