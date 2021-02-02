В онлайне финишировал монреальский этап Мирового покерного тура (WPT). Последний турнир серии был посвящен памяти легендарного Майка Секстона, который покинул этот мир в прошлом году.

Соревнования хайроллеров с бай-ином 10 300 долларов собрали 125 входов и растянулись на два дня. Еще за предфинальним столом, в статусе главного фаворита закрепился Даниэль Дворесс.

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Канадец на полную пользовался преимуществами большого стека, агрессивно контролируя весь стол. Без капли удачи серьезный покерный турнир, впрочем, не выиграешь, поэтому в ключевой раздаче перед финалкой Дворессу улыбнулась фортуна. Он поставил олл-ин с баттона с А-6 и получил колл от блайндов. Один показал 9-9, другой – К-К. Два туза уже на флопе позволили Даниэлю выбить обоих оппонентов и стать безапелляционным фаворитом финального стола. Свое преимущество канадец реализовал без видимых трудностей. В хедз-апе он разобрался с американским регуляром, финалистом WSOP Main Event 2018 Арамом Зобианом.

За первое место Дворесс получил чемпионский перстень и 294 000 долларов. Такие призовые для Даниэля не в новинку. Всего за карьеру он выиграл уже более 15 млн долларов, а прошлым летом стал чемпионом одного из турниров WSOP Online, где заработал 1,5 млн долларов.