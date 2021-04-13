Звездный канадский покерист Даниэль Негреану вакцинировался от коронавируса. Хайролер поделился положительным опытом.

На собственной странице в твиттере Негреану назвал кучу преимуществ такого решения:

Я вакцинировался после года на карантине и теперь могу заниматься всем тем, чего я не мог себе позволить в течение этого года:

- Постричь волосы (Не стригся 16 месяцев)

- Депиляция тела

- Завтрак с женой

- Поиграть в живой покер

- Поиграть в хоккей

С января 2020 года я не мог себе позволить всего этого.

Жду не дождусь, когда выберусь и наверстаю упущенное.

Отметим, что Даниэль – один из самых успешных покеристов в истории. В живых турнирах он выиграл более 42 миллионов долларов. Больше него заработали только Джастин Бономо (52 миллиона) и Брин Кенни (56 миллионов).

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Огромная армия сторонников канадского профессионала вполне обоснованно считает его мастером живого покера. Поэтому иметь возможность играть в автономном режиме для Даниэля очень важно. Тем более, что на карантине дела в онлайне у Негреану немного не пошли.