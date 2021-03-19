Чтобы добиваться хороших результатов в покере, совсем не обязательно быть профессиональным игроком. Живое доказательство – канадская психолог Мэри Падморефф.

Для нее покер – хобби, которому Мэри посвящает свободное от основной работы время и при этом периодически добивается успеха. Почти 20 раз канадка попадала в зону выплат в живых турнирах, выиграв в общей сложности более 28 тысяч долларов.

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Еще лучше дела у Падморефф в онлайне. В декабре Мэри торжествовала в турнире с бай-ином 530 долларов, заработав рекордные для себя призовые 53 тысячи долларов. На днях же психолог финишировала второй в соревнованиях онлайн-серии WPT 500.

Турнир, билет в который стоил 265 долларов, собрал 130 входов. За финальным столом Падморефф, среди других, противостоял и украинец Иван Кузив. И он покинул соревнования на седьмой строчке с наградой почти 800 долларов. Мэри же дошла до хедз-апа, где ее соперником стал успешный бразильский профи Юри Дзивилевски. Опыт в этот раз взял свое и победителем стал латиноамериканец, заработав 7 800 долларов.

Мэри Падморефф впрочем, вряд ли, очень расстроилась, ведь за второе место она получила почти 4.5 тысячи долларов, что для игрока-любителя, безусловно, весомая сумма. Интересный факт, что с каждого выигрыша Мэри дарит своему мужу 100 долларов, которые он тратит в популярной игре World of Tanks.