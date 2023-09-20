Красавица из мира покера бьет рекорды: Кристен Фоксен выиграла очередной браслет WSOP

Жена известного хайроллера Алекса Фоксена не отстает от своего мужа. На днях Кристен выиграла 4-й браслет Мировой серии покера, став самой титулованной женщиной на WSOP.

Сейчас проходит серия WSOP в онлайне, где разыгрываются награды среди игроков Невады и Нью-Джерси. Один из трофеев завоевала известная канадская покеристка Кристен Фоксен. Она стала первой женщиной, в арсенале которой теперь 4 браслета Мировой серии покера.

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Жена Алекса Фоксена выиграла событие в $888 NLH CRAZY 8'S. Этот турнир собрал 492 входа. За финальным столом Кристен противостояли Лэндон Тайс, Мэттью Стаут, Дилан Дестефано, Джон Рипник, но трофей завоевала именно канадская покеристка. Вместе с браслетом она получила более 92 000 долларов.

Кристен и Алекс Фоксен / Фото pgt.com

Кристен Фоксен начинала играть в покер еще в университете, когда изучала психологию. Девушка была поражена игрой своих одногруппников и решила попробовать сама. Сначала покоряла онлайн, а позже попробовала себя в живых турнирах.

Первого серьезного успеха она добилась в 2013 году. Девушка из Канады стала чемпионкой WSOP Ladies Championship, получив дебютный браслет Мировой серии покера. Через 3 года она снова выиграла трофей в турнире с бай-ином 1 500 долларов. Дальнейшие успехи Кристен Фоксен на WSOP были связаны с онлайн-сериями.

В настоящее время Кристен Фоксен занимает 3 место в списке All Time Money List среди женщин. Она побеждала почти во всех престижных сериях на EPT, WPT и WSOP. В офлайне сумма ее общих призовых приближается к отметке в 7 000 000 долларов.