Красуня зі світу покеру б'є рекорди: Крістен Фоксен виграла черговий браслет WSOP

Дружина відомого хайролера Алекса Фоксена не відстає від свого чоловіка. Днями Крістен виграла 4-й браслет Світової серії покеру, ставши найтитулованішою жінкою на WSOP.

Зараз триває серія WSOP в онлайні, де розігруються нагороди серед гравців Невади та Нью-Джерсі. Один із трофеїв завоювала відома канадська покеристка Крістен Фоксен. Вона стала першою жінкою, в арсеналі якої тепер 4 браслети Світової серії покеру.

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Дружина Алекса Фоксена виграла подію $888 NLH CRAZY 8'S. Цей турнір зібрав 492 входи. За фінальним столом Крістен протистояли Лендон Тайс, Меттью Стаут, Ділан Дестефано, Джон Ріпнік, але трофей здобула саме канадська покеристка. Разом із браслетом вона отримала понад 92 000 доларів.

Крістен и Алекс Фоксен / Фото pgt.com

Крістен Фоксен починала грати у покер ще в університеті, коли вивчала психологію. Дівчина була вражена грою своїх одногрупників і вирішила спробувати сама. Спершу підкорювала онлайн, а пізніше спробувала себе у живих турнірах.

Перший серйозний успіх прийшов до неї у 2013 році. Дівчина з Канади стала чемпіонкою WSOP Ladies Championship, отримавши дебютний браслет Світової серії покеру. Через 3 роки вона знову виграла трофей у турнірі з бай-іном 1 500 доларів. Подальші успіхи Крістен на WSOP були пов'язані з онлайном.

На даний час Крістен Фоксен посідає 3 місце у списку All Time Money List серед жінок. Вона володіє безліччю титулів, серед яких престижні серії EPT, WPT та WSOP. В офлайні сума її загальних призових наближається до позначки у 7 000 000 доларів.