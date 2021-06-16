"Judd trump" выиграл в покер почти миллион долларов

Уже довольно известный онлайн-покерист с ником "judd trump" наконец смог выиграть турнир Super Millions. Игрок, выступающий под китайским флагом, заработал 977 тысяч баксов!

За финальный стол он садился со вторым по размеру стеком. Но лидер Крис Франк растерял все свое преимущество и вылетел на пятой строчке, заработав 346 тысяч "зеленых".

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До решающего этапа борьбы за финальным столом также не досидели испанец Матеос и поляк Малиновский. Виктор вылетел на седьмом месте (206 тысяч долларов), а Адриан Матеос на четвертом (448 тысяч).

Третью позицию оккупировал Карлос Вильямарин – 581 тысяча баксов. В хедз-апе оружие скрестили "judd trump" и швед Свен Андерсон и Фортуна, наконец, улыбнулась первому. Он заработал 977 тысяч долларов, а скандинав получил 753 тысячи "зеленых".

Отметим, что "judd trump" вполне имеет право назвать Super Millions успешным для себя турниром. Он выиграл его с пятнадцатой попытки. Парень трижды пробивался за финальный стол.

Настоящий Джадд Трамп – один из лучших снукеристов в истории и действующий лидер рейтинга в этом виде бильярдного спорта. Похоже, болельщики Джадда — удивительно талантливые покеристы. Интересно, какие отношения с интеллектуальным спортом у самого Трампа?