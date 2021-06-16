"Judd trump" виграв в покер майже мільйон доларів

Уже доволі відомий онлайн-покерист з ніком "judd trump" нарешті зміг виграти турнір Super Millions. Гравець, який виступає під китайським прапором, заробив 977 тисяч баксів!

За фінальний стіл він сідав із другим за розміром стеком. Але лідер Кріс Франк розтринькав свою перевагу і вилетів на п’ятій сходинці, заробивши 346 тисяч "зелених".

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Найіменитіші за фінальним столом іспанець Матеос та поляк Маліновський до вирішального етапу боротьби теж не досиділи. Віктор вилетів на сьомому місці (206 тисяч доларів), а Адріан Матеос на четвертому (448 тисяч).

Третю позицію окупував Карлос Вільямарін — 581 тисяча баксів. У хедз-апі зброю схрестили "judd trump" і швед Свен Андерсон. Фортуна врешті усміхнулася першому. Він заробив 977 тисяч доларів, скандинав отримав 753 тисячі "зелених".

Відзначимо, що "judd trump" цілком має право назвати Super Millions успішним для себе турніром. Він виграв його із п’ятнадцятої спроби. Хлопець тричі пробивався за фінальний стіл.

Справжній Джад Трамп — один з найкращих снукеристів в історії. Чинний лідер рейтингу цього виду більярдного спорту. Схоже, вболівальники Джада — напрочуд талановиті покеристи. Цікаво, як стосунки з інтелектуальним спортом у самого Трампа.