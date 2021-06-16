За финальный стол он садился со вторым по размеру стеком. Но лидер Крис Франк растерял все свое преимущество и вылетел на пятой строчке, заработав 346 тысяч "зеленых".

Читайте также: Под аккомпанемент евро: на PokerMatch определились три чемпиона покерно-футбольной серии

До решающего этапа борьбы за финальным столом также не досидели испанец Матеос и поляк Малиновский. Виктор вылетел на седьмом месте (206 тысяч долларов), а Адриан Матеос на четвертом (448 тысяч).

Третью позицию оккупировал Карлос Вильямарин – 581 тысяча баксов. В хедз-апе оружие скрестили "judd trump" и швед Свен Андерсон и Фортуна, наконец, улыбнулась первому. Он заработал 977 тысяч долларов, а скандинав получил 753 тысячи "зеленых".

Отметим, что "judd trump" вполне имеет право назвать Super Millions успешным для себя турниром. Он выиграл его с пятнадцатой попытки. Парень трижды пробивался за финальный стол.

Настоящий Джадд Трамп – один из лучших снукеристов в истории и действующий лидер рейтинга в этом виде бильярдного спорта. Похоже, болельщики Джадда — удивительно талантливые покеристы. Интересно, какие отношения с интеллектуальным спортом у самого Трампа?