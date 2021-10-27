Эстонский гроссмейстер утер нос покерным хайроллерам и выиграл 286 тысяч долларов

Покер недаром причисляют к когорте интеллектуальных игр. Этот тезис частенько подтверждают успешные шахматисты, которые и сами не прочь заработать деньжат за овальными столами.

Новый вид спорта успешно освоил эстонский гроссмейстер Оттомар Ладва. Четырехкратный чемпион Эстонии по шахматам пополнил свой послужной список еще одним престижным покерным трофеем.

Читайте также: 100 000 долларов гарантии в бесплатных турнирах: украинский покер-рум запускает серию фрироллов

Ладва уже не в первый раз принимает участие в онлайн-турнире Super MILLIONS, где бай-ин стоит 10 300 долларов, а победа оценивается шестизначными призовыми. Расклады перед заключительным отрезком ивента, как показал чип-каунт, причисляли Оттомара к списку главных фаворитов на победу.

Именно эстонец начал борьбу за финальным столом в статусе чип-лидера. Главным соперником Ладви считали звездного хайроллера Артура Мартиросяна, который лишь тремя блайндами уступал лидеру таблицы перед стартом топ-9. В конце концов, именно они и сыграли в хедз-апе.



Оттомар Ладва за покерным столом / newsakmi.com

Судьбу титула решил неудачный блеф в исполнении Мартиросяна, который при равных стеках пошел в разнос с разномастными 9-3. Разминувшись с доской, Артур поставил три барреля с 9-хай, последний под олл-ин соперника. Эстонец две пары – тузы / пятерки – выбрасывать не собирался.

У россиянина, в конце концов, осталось лишь 4 больших блайнда и камбэк уже не состоялся. Оттомар Ладва, следовательно, уже второй раз триумфовал в турнире Super MILLIONS, на этот раз победу эстонца оценили в 286,8 тысячи долларов.