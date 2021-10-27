Естонський гросмейстер втер носа покерним хайролерам і виграв 286 тисяч доларів

Покер недаремно зараховують до когорти інтелектуальних ігор. Цю тезу частенько підтверджують успішні шахісти, які і самі не проти заробити грошенят за овальними столами.

Новий вид спорту успішно освоїв естонський гросмейстер Оттомар Ладва. Чотириразовий чемпіон Естонії із шахів поповнив свій послужний список ще одним престижним покерним трофеєм.

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Ладва уже не вперше бере участь в онлайн-турнірі Super MILLIONS, куди бай-ін коштує 10 300 доларів, а перемога оцінюється 6-значними призовими. Розклади перед заключним відрізком івенту, як показав чип-каунт, зараховували Оттомара до списку головних фаворитів на перемогу.

Саме естонець розпочав боротьбу за фінальним столом у статусі чип-лідера. Головним суперником Ладви вважали зіркового хайролера Артура Мартіросяна, який лише трьома блайндами поступався лідеру таблиці перед стартом топ-9. Зрештою, саме естонець із росіянином зіграли у хедз-апі.



Оттомар Ладва за покерним столом / newsakmi.com

Долю титулу вирішив невдалий блеф у виконанні Мартіросяна, який при рівних стеках вичудив із різномастими 9-3. Розминувшись із дошкою, Артур поставив три бареля із 9-хай, останній під ол-ін суперника. Естонець дві пари – тузи/п’ятірки – викидати не збирався.

В росіянина, зрештою, залишилось лише 4 великих блайнди і фантастичний камбек не відбувся. Оттомар Ладва, відтак, уже вдруге трімуфував в турнірі Super MILLIONS, цього разу перемогу естонця оцінили у 286,8 тисяч доларів.