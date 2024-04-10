Выигрывает сотни тысяч долларов в 64 года: очередной титул для Эрика Сайдела

Член Зала славы покера и обладатель 10 браслетов WSOP не спешит на покерную пенсию. Эрик Сайдел завоевал второй титул в этом году и выиграл шестизначные призовые.

Эрик Сайдел в 64 года продолжает доказывать, что в 2010 году его не зря ввели в Зал славы мирового покера. Недавно дедушка завоевал свой первый титул в этом году, а сегодня снова пьет шампанское и добавляет к банкроллу шестизначные призовые.

К теме Зарабатывает миллионы долларов на пенсии: в чем феномен покериста Эрика Сайдела

Турнир по Безлимитному Холдему в рамках PokerGO Tour собрал 116 входов, каждый из участников внес по 5 100 долларов. Больше всего собственные инвестиции оправдал Эрик Сайдел, который блестяще прошел всю дистанцию и сел за финальный стол в статусе чип-лидера. После нескольких мелких неудач легенда снова захватил инициативу и мощно финишировал.

Відео: Мережа Х PokerGO

В топ-3 у Сайдела было 80% всех фишек, да еще и карта хорошо заходила. Все закончилось в 3-вей олл-ине, когда чип-лидеру сдали карманных тузов. Дилан Линде с крошечным стеком поехал на префлопе с К-8о. Не было куда отступать и Эрику Эфриату – он отправил 10 блайндов в банк с 9-9.



Эрик Сайдел / Фото PokerGO

Самая сильная стартовая рука в Холдеме, в конце концов, без проблем справилась с оппозицией. Приз для чемпиона – "Золотой орел" и 145 000 долларов. Эрик Сайдел укрепляет свои позиции на 9-й строчке самых успешных МТТ-игроков в истории с общими призовыми – 46 243 730 долларов.